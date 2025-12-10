Coquimbo Unido se consagró como el campeón de la Liga de Primera y en 2026 disputará la Copa Libertadores. Por lo mismo, el cuadro aurinegro busca reforzarse de la mejor manera para la aventura internacional que tendrá el año que viene.

El tema es que ya sufrió una importante baja con la salida de Esteban González. El DT nacional logró el primer título del “Barbón” en 67 años de historia. Lo que despertó el interés del Querétaro y que finalmente concretó su contratación.

“Nosotros vamos por un desafío importante, representando a Chile, al entrenador nacional y a Coquimbo, porque saltamos de una tremenda campaña al extranjero inmediatamente”, recalcó el “Chino” en la Gala Crack tras ser condecorado como el DT del 2025.

Las opciones que maneja Coquimbo Unido

El cuadro mexicano pagó 200 mil dólares por la cláusula de salida de Esteban González. Por lo que ahora Coquimbo Unido debe buscar urgentemente un reemplazante.

Coquimbo Unido ahora busca reemplazo de Esteban González.

Según indica el Diario El Día, la dirigencia aurinegra enfatizó que el objetivo es tener nuevo entrenador antes del próximo fin de semana. El medio citado indica que hay una terna de opciones para asumir el cargo que dejó el “Chino”.

Entre los candidatos asoman entrenadores ya experimentados y con conocimiento de la liga nacional e internacional. Estos nombres son Juan José Ribera, Lucas Bovaglio y Víctor Riveros, que este miércoles disputa la final de Copa Chile.

Ahora también se rumorea que hay opciones con Ronald Fuentes que terminó la temporada en Ñublense y Hernán Caputto que dejó su cargo en Copiapó. Por lo que se espera la elección del DT para recién comenzar el proceso de armado del plantel para el 2026.