Este lunes se llevaron a cabo los premios The Best de la FIFA, oportunidad donde no solo se elige a los futbolistas más destacados, sino que también varios momentos icónicos que dejó la última temporada en el mundo.

Uno de ellos es el Premio Puskás, que se otorga para los goles más importantes del planeta. Y para la premiación del 2021, el galardón quedó en manos del argentino Erik Lamela, que sacó aplausos a comienzos de año con una tremenda definición.

El mediocampista trasandino, hoy jugador del Sevilla de España, anotó una joya cuando vestía los colores del Tottenham. El 14 de marzo y cuando enfrentaban al Arsenal, el volante recibió una pelota dentro del área y sacó una definición increíble del sombrero.

Lamela se perfiló y encajó una rabona que se coló entre las piernas de un rival antes de ingresar a la portería. El tanto abrió el marcador y, pese a que no lograron quedarse con el triunfo y hasta terminó viendo la tarjeta roja en el mismo encuentro, le bastó para quedarse con el Puskás.

Lamela gana ante las críticas de los hinchas

Una vez se conoció que Erik Lamela se quedaba con el premio Puskás, las redes sociales se calentaron con todo. Y es que pese a su elección, para los fanáticos quedaron muchas dudas por los rivales que tenía en la competencia.

El golazo de mitad de cancha de Patrick Schick ante Escocia en la Eurocopa era uno de los favoritos para ganar el galardón, pero finalmente se quedó con las ganas. Y no solo él sino también Mehdi Taremi, que en la UEFA Champions League anotó una chilena digna de obra de arte ante el Chelsea.

Ambos goles se perfilaban como serios candidatos a quedarse con el Puskás, pero fue Lamela quien finalmente se alzó con el premio. Una decisión que de seguro dará que hablar y que le pone picante a la ceremonia.

Revisa el gol de Erik Lamela que gana el Puskás y a sus competidores que quedaron en el camino