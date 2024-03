Uno de los grandes ganadores de la última edición del Festival de Viña del Mar fue Luis Slimming. El humorista ganó todos los premios con una rutina que no dejó indiferente a nadie. Miguelito fue uno de los nombrados y entregó su opinión al respecto.

Luego de triunfar en el Festival de Olmué 2023, Don Comedia llegó a la Quinta Vergara para enfrentar el mayor desafío de su carrera profesional. A pesar de la presión, Slimming no desentonó con su rutina y fue uno de los números más exitosos de la última edición. Claro que en el camino dejó algunos molestos, como fue el caso de Paul Vásquez “El Flaco”. Miguelito también fue aludido y esta fue su reacción.

¿Miguelito se enojó con Luis Slimming?

El también humorista conversó con Radio Corazón al respecto de lo que fue la presentación de Slimming. “No es la primera vez que me saca al baile por lo que he cachado. La otra vez creo que me sacó al baile en el Patagual”, comenzó diciendo. A pesar de esto, Miguelito indicó que no le molestó.

“Yo felicito al Lucho, lo hizo bien. No necesitó mofarse de ninguna persona para hacer reír a la gente. Se hizo auto-bullying, cosa que yo hago, pero hay otras personas que se tienen que mofar de otras personas para hacer reír. Para mí eso no es humor“, agregó Miguelito.

¿Qué dijo Luis Slimming de Miguelito?

Don Comedia hizo alusión al humorista por su comportamiento en el reality Tierra Brava. “Miguelito nos tenía a todos engañados. Nunca fue un niño, era un viejo califa nomás“, indicó.

Además, últimamente el humorista de nacionalidad peruana ha estado entrando en la música urbana, a lo cual Luis Slimming y lo apodó “Jordan 0.23”, “Polilla WestCoast” y “Small Cister”, en alusión a su tamaño. A pesar de esto, Miguelito se tomó la rutina con humor.