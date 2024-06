Bombo Fica arremete contra Luis Slimming por polémica con El Flaco: "No me causó gracia"

Podemos Hablar estrenará un nuevo capítulo este viernes en donde estará presente el destacado comediante nacional “Bombo Fica”, quien se refirió a una inesperada polémica que ocurrió en el Festival de Viña entre dos de sus colegas, Luis Slimming y Paul Vásquez, conocido también como “El Flaco”.

Slimming debutó en Viña este año, en donde en su rutina habla de Vásquez. “Un comediante clásico contó que se gastaba más de $800 mil pesos semanales en cocaína. Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero El Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?”.

“No me gustaría revelar la identidad de esta persona, porque para mí es uno de los mejores comediantes de Chile y un excelente bombero”. Este comentario causó la molestia del “El Flaco”, quien respondió señalando, luego de que Slimming se disculpó: ¡Qué se vaya a lavar bien la raj… el cu…! No estoy ni por el lado… de verdad”.

Bombo Fica sobre la polémica de el Flaco y Luis Slimming

En el programa de conversación de Julio César Rodríguez, el comediante se refirió a la tensión entre sus colegas tras Viña 2024. “Yo soy amigo del Flaco, lo conozco, le tengo cariño, sé de su esfuerzo, conozco lo que a él le ha costado en este tiempo la reivindicación con respecto al error que cometió siendo más joven”.

“Es un buen tipo, es generoso, va todos los eventos solidarios, bombero, que tiene la mejor de las voluntades, incluso lo asaltaron, en un acto de generosidad queriendo ir a ayudar”, expresó.

Asimismo, agregó que no le gustó la broma de Slimming. “Cuando aparece un comediante, sin mayores pergaminos, utiliza este colega para burlarse, en un chiste que él debe encontrarlo gracioso”.

“Pero a mí no me causó gracia, me molestó y lo hice notar, yo creo que esas cosas no van, el humor para mí tiene que tener ciertos límites y eso tiene que ver con el respeto con lo que otros viven”, puntualizó.