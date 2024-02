La pasada jornada del Festival de Viña del Mar fue un rotundo éxito durante sus tres presentaciones. Maná fue la banda encargada de la apertura del certamen, logrando que el público de la Quinta Vergara cantara todos sus éxitos con entusiasmo y pasión.

Luego fue el turno de Luis Slimming, el comediante y guionista chileno tuvo su debut en el prestigioso festival donde contó numerosos chistes y experiencias que hicieron reír a los oyentes y televidentes de forma instantánea. Asimismo, durante su rutina nombró a Paul Vásquez, conocido como “El Flaco”, uno de los humoristas nacionales más conocidos por su trabajo en “Dinamita Show”.

En su espectáculo se refirió “en forma de talla”, la adicción a las drogas que tuvo el bombero y artista del humor, causando así, por supuesto que varias carcajadas. Sin embargo, se dio a conocer una entrevista a Paul Vásquez previa al show de Slimming en Viña en donde indica la incomodidad que le genera esa broma.

Paul Vásquez revela molestia hacia Luis Slimming por chiste de las drogas

En conversación con radio Cooperativa, el “Flaco” le sugirió al humorista que dejara de hacer chistes sobre su pasada adicción a las drogas.

“No sé qué le pasa a Luis que insiste…la gente valoriza y reconoce mi rehabilitación. Desde hace 21 años estoy rehabilitado, entonces, que (no corresponde que) le sigan dando vuelta a mi pasado con las drogas”, argumentó.

“A mí no me molesta, para mí el humor es el humor y quedó demostrado cuando me hicieron pebre en El Purgatorio, entonces yo digo, ¿para quién es la censura? No se puede hacer chistes de homosexuales, pero sí se puede hacer humor con los drogadictos, también es delicado”, añadió.

Por ese lado, el comediante indicó que “ojalá que esta rutina no empiece de nuevo con este chiste que está prohibido sino que se suba al escenario de la Quinta Vergara y disfrute, y que no trabaje para sí, que trabaje para la gente, para la galería, que disfruten su momento”.

Respecto al “chiste prohibido”, señaló lo aburrido que es la repetida talla de la adicción a las drogas.

“Yo creo que la gente está cansada que sigan haciendo humor respecto a lo de la droga, que es una historia innegable. Obviamente todos los que me quieran atacar lo primero que sacan es mi pasado con la droga ¡Hace 21 años que yo estoy limpio! ¡Y la gente lo sabe! Yo tengo un público y tengo una hinchada, entonces, cuando me atacan, salen inmediatamente a defenderme”, finaliza el ex Dinamita Show.