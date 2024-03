La polémica entre los comediantes Paul Vásquez y Luis Slimming pareciera no dar tregua. Hace unos días, “El Flaco” participó en un programa de YouTube, “Todo va a estar bien”, en donde se refirió al chiste prohibido que realizó Don Comedia en su rutina en Viña del Mar y que generó una molestia profunda en el humorista y bombero.

“Luis es un buen comediante. Sí, me molestó. Me molestó por la sencilla razón de que los tres menores no vivieron esa etapa oscura. Han pasado 21 años, entonces me molestó. Si él dice que no fue una apología a la droga, yo creo que sí hizo una apología de mi condición de drogadicto”, inició el comediante

De esa forma, resaltó que, “a pesar de que han pasado 21 años, uno nunca deja de ser drogadicto. Yo siempre estoy caminando por la cornisa. Yo no sé lo que puede pasar mañana, una recaída”.

Incluso, lo más impactante fue que Paul Vasquéz, desmintió la autorización que indicó Slimming, de que él, podía hacer ese chiste.

“Él nunca me habló de este chiste y que lo iba a hacer en Viña. Si ya había sido censurado en Olmué, que me pareció muy bien la producción de Olmué. Porque no es necesario. Él es bueno, tiene otros recursos… ¿Te imaginas hacer humor con tragedias que han vivido otros comediantes?”, se preguntó.

Luis Slimming se disculpa con El Flaco

El triunfador del Festival de Viña del Mar, fue invitado al programa YouTube, Entre Broma y Broma, brindando las disculpas al ex Dinamita Show.

“Sorry Paul, no debí… Dices que eres el único que puede huev… con eso y en eso te encuentro razón (…) Pensé que tenía ‘el permiso’, pero en realidad no lo tenía, me equivoqué“, dijo Slimming.

Sin embargo, esto no fue de gran relevancia para Paul Vásquez que, desde Zona Latina fue contactado para mostrarle el mensaje de Slimming.

“¡Que se vaya a lavar bien la raja, el c…! No estoy ni por el lado… de verdad”, sentenció.