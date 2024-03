La rutina de Luis Slimming fue una de las más destacadas del Festival de Viña del Mar 2024 y le otorgó al comediante todos los premios del certamen. Eso sí, a pesar de su éxito, no estuvo exenta de polémicas. Durante su presentación, el humorista realizó un chiste en relación a Paul Vásquez y su pasada adicción a las drogas.

“Un comediante clásico contó que se gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína. Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero El Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?”, bromeó el comediante en la Quinta Vergara

Con los días se supo de la molestia del ex Dinamita Show, aunque Slimming reveló que tenía el permiso de El Flaco.

Paul Vásquez confirma molestia con Luis Slimming

El humorista fue invitado al programa “Todo va a estar bien” y salió el tema sobre el chiste ocurrido en Viña del Mar.

“Luis es un buen comediante. Sí, me molestó. Me molestó por la sencilla razón de que los tres menores no vivieron esa etapa oscura. Han pasado 21 años, entonces me molestó. Si él dice que no fue una apología a la droga, yo creo que sí hizo una apología de mi condición de drogadicto”, inició el comediante

De esa forma, resaltó que, “a pesar de que han pasado 21 años, uno nunca deja de ser drogadicto. Yo siempre estoy caminando por la cornisa. Yo no sé lo que puede pasar mañana, una recaída”.

Y eso no es todo, porque El Flaco desmintió la autorización que indicó Slimming.

“Él nunca me habló de este chiste y que lo iba a hacer en Viña. Si ya había sido censurado en Olmué, que me pareció muy bien la producción de Olmué. Porque no es necesario. Él es bueno, tiene otros recursos… ¿Te imaginas hacer humor con tragedias que han vivido otros comediantes?”, se preguntó.

Finalmente, el conocido humorista y bombero, indicó que “está todo bien” y que todo es pasado.