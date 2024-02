Tras el exitoso debut de Luis Slimming en el Festival de Viña del Mar 2024, se dio a conocer una entrevista previa de Paul Vásquez, refiriéndose a un chiste que realiza Don Comedia sobre su persona y que tiene que ver con pasada adicción a las drogas.

Asimismo, el ex Dinamita Show conversó previamente con Radio Cooperativa y salió el tema de la presentación de Luis en Viña del Mar, es ahí, cuando indica que no entiende por qué Slimming “insiste” en esa broma.

“No sé qué le pasa a Luis que insiste…la gente valoriza y reconoce mi rehabilitación. Desde hace 21 años estoy rehabilitado, entonces, que (no corresponde que) le sigan dando vuelta a mi pasado con las drogas”, argumentó.

“A mí no me molesta, para mí el humor es el humor y quedó demostrado cuando me hicieron pebre en El Purgatorio, entonces yo digo, ¿para quién es la censura? No se puede hacer chistes de homosexuales, pero sí se puede hacer humor con los drogadictos, también es delicado”, añadió.

Sin embargo, Luis se presentó en el matinal “Tu Día”, y reveló cuál es el verdadero chiste prohibido y así aclarar la polémica con El Flaco.

Luis Slimming aclara polémica con El Flaco

Respecto a la polémica que se generó entre los comediantes, Luis aclaró el chiste que contó en Viña del Mar. “El chiste que conté del Flaco fue el que iba a contar en Viña, nunca fue otro. Lo que sí hice fue tratar de blindar al Flaco, darle una arenga a los Bomberos, traté de adornarlo, porque el chiste en sí mismo era algo que ya había contado en entrevistas. El chiste para mí era lo matemático, era el cálculo y que más o menos yo mantenía en incógnito quien era el humorista y que después lo digo como sin querer”.

“Incluso en El Purgatorio tuvimos un cara a cara con el Flaco y él me dijo que mientras el chiste sea en pos de hacer reír ‘haz la wea que queras’”, declaró el comediante.

Tras sus dichos, Slimming señaló que “el Flaco quizás pensó que iba a contar el otro chiste, que sí, el otro es más zarpado, pero es un chiste que él sabía”.

¿Cuál es el verdadero chiste prohibido?

El chiste era el siguiente:

“Yo sé que la droga hace mal, pero al flaco le hacía tan bien hueón. Era bueno El Flaco, o sea, sigue bueno. Solo que ahora es como una piscola con Pepsi, bien… Pero con Coca es otra hueá”, era la broma que no fue transmitida en el Festival de Olmué 2023.