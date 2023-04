Durante el programa de Chilevisión “Podemos Hablar” Miguelito le comentó al animador Jean Philippe Cretton sobre su abrupta salida de Mega luego de protagonizar la serie “Paola y Miguelito”. Antes de realizar esta serie el actor formaba parte de Morande con Compañía que finalizó hace algunos años, sin embargo, el canal rescató algunos actores y actriz del segmento para realizar nuevos proyectos una de estas fue la serie de Miguelito y Paola Troncoso que alcanzó gran popularidad realizando incluso una segunda temporada.

¿Porqué Miguelito ya no estará más en Mega?

A pesar que el canal tenía ganas de realizar una tercera temporada la jefa de Miguelito le comentó que “el canal desvinculó a la productora y nos vamos todos”. Esta noticia tomó de improviso al actor ya que recientemente había viajado a México y decidió priorizar su actual participación en Mega. “Me pilló de improviso, porque yo fui a México, ya que hace mucho que quiero internacionalizar mi carrera, siento que acá en Chile ya toqué techo” señaló Miguelito.

Durante el programa de Chilevisión recordó que su jefa le pidió priorizar la serie por lo que señaló “Antes de irme, hablé con la jefa y me dijo que se venía la tercera temporada, faltaban solo detalles, y me dijo ‘por favor, si te sale algo, priorízanos’”. Mientras buscaba nuevos proyectos para su carrera el actor comentó lo siguiente sobre su salida de Mega “En México me fue bastante bien y a la vuelta, me llama la jefa y me da la noticia. Fue rara la sensación que tuve, no sé cómo explicarlo”, además agregó lo siguiente “por un lado, fue como un balde de agua fría, porque allá me frené para priorizar acá y si hubiera sabido, quizás me hubiera quedado en México” finaliza Miguelito.