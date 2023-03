Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, comenzó su esperada nueva temporada, en donde conocidos rostros estarán presente en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, para conversar sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

¿Quiénes son los invitados de este viernes 31 de marzo?

En el nuevo episodio del programa estará presente María Eugenia "Kenita" Larraín, modelo, numeróloga y ex participante de Pelotón; quien además conversará sobre el juicio de su ex pareja, Marcelo Chino Ríos, contra su ex vecino, el empresario Thomas Frascone, en EEUU; en donde es testigo clave, Hans Malpartida, comediante más conocido como 'Miguelito', ex integrante de Morandé con Compañía y protagonista de la serie 'Paola y Miguelito'; Karen Bejarano, cantante nacional, ex integrante de Mekano y ganadora de El Discípulo del Chef y Roberto Cox, periodista de CHV.

¿A qué hora se estrena?

El nuevo episodio del programa se estrena a las 22.30 por las pantallas de Chilevisión.

¿Quiénes fueron los invitados del capítulo anterior?

El capítulo más reciente fue un especial de humor, en donde estuvieron presentes los triunfadores de Viña, Pamela Leiva y Diego Urrutia, quienes debutaron en la última edición del certamen viñamarino llevándose todos los máximos premios, la gaviota de plata y oro; también estará Luis Slimming, conocido también como Don Comedia; y María Paz 'Maly' Jorquera, conocida actriz y comediante nacional.