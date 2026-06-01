El Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció una mesa de trabajo para acelerar la construcción de más recintos deportivos, abriéndole una puerta importante a U. de Chile.

Los hinchas de U. de Chile estuvieron atentos al anuncio de José Antonio Kast en la Cuenta Pública, realizada este lunes 1 de junio en el Congreso Nacional. Y fue ahí donde el Presidente de la República les dio otro guiño.

En el bloque dedicado al deporte, el mandatario anunció la creación de una mesa de trabajo para acelerar la construcción de infraestructura a nivel regional y colaborar a que los “grandes clubes” tengan estadio propio.

Primero habló de la recién promulgada Ley de Sociedades Anónimas. “Con esta normativa, fortalecemos la transparencia, la fiscalización y la probidad en la gestión de los clubes, terminando con prácticas que han afectado la credibilidad de la actividad, como la multipropiedad, los conflictos de interés y la opacidad en la propiedad de las instituciones“, señaló.

Después, anunció que “como hemos anticipado en estos días, estableceremos una mesa de trabajo para impulsar el plan de recintos deportivos para Chile que permita acelerar, mediante acuerdos público-privados, la construcción de infraestructura a nivel regional y también, por qué no decirlo, contribuir a que todos los grandes clubes puedan tener su espacio propio“.

El deporte en la Cuenta Pública de José Antonio Kast: U. de Chile se ilusiona

“¿Cómo puede contribuir el Estado al impulso de la infraestructura deportiva, cultural y tecnológica en el país? Convirtiéndose en un articulador de estas grandes iniciativas y comprometiendo la acción ágil y decisiva del Estado en su ámbito de responsabilidad“, sumó José Antonio Kast.

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“Destrabar la burocracia no solo sirve para el desarrollo económico, sino también para potenciar la innovación social, educativa, deportiva y cultural“, añadió.