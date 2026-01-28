Marco Estrada fue un destacado volante de Universidad de Chile y pese a los años, no olvida la rivalidad con Colo Colo. Por esto, aprovechó de burlarse de una fea caída del archirrival.

Melame tuvo una exitosa carrera, la cual se inició en Everton y lo llevó a jugar a Europa, donde fue campeón en Francia con Montpellier. También dejó su huella en la selección chilena, disputando la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y la Copa América de 2011.

La tocada de oreja de Marco Estrada

En el fútbol hay muchas fechas que son recordadas por partidos o goles que quedaron para el recuerdo. Este 28 de enero se cumplen 17 años de un triunfo importante de Universidad de Chile en Copa Libertadores ante un rival de mucha jerarquía.

En 2009, los Azules que eran dirigidos por Sergio Markarián, vencieron por 1-0 a Pachuca en la fase previa del torneo de clubes más importante de América. El único gol de la jornada lo hizo Marcelo Díaz en Santa Laura, con Marco Estrada como buena figura.

Este partido fue recordado por la página de Instagram Balón Nostálgico y Estrada replicó la publicación. Claro que el Cañonero Azul agregó una frase que no se necesita ser un genio para entender a quién va dirigida. “Se le ganó a Pachuca”, escribió, junto a un emoji riéndose.

Esto se debe a que los Tuzos unos años atrás, habían derrotado a Colo Colo en la final de la Copa Sudamericana 2006. Los Albos cayeron por un 3-2 global ante los mexicanos, siendo la única vez que un equipo de América del Norte ganó un título Conmebol. Un recuerdo amargo en Macul.

Universidad de Chile cayó en la vuelta de la fase previa ante Pachuca por 2-1, pero clasificaron a los grupos gracias al gol de visita que anotó el propio Marco Estrada de tiro libre. Los Tuzos generan una buena imagen en los Azules, mas no en Colo Colo y esto lo aprovechó Melame en sus redes.