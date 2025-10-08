Una compleja situación vivió esta jornada Lucas Assadi, quien no pudo ser parte del entrenamiento matutino de la selección chilena con miras al amistoso del viernes contra la selección de Perú.

El volante de Universidad de Chile presentó un cuadro febril, lo que lo dejó a un paso de quedar descartado, por lo que se le solicitaron algunos exámenes médicos para ver la gravedad de su situación.

Algo que también preocupaba en el Centro Deportivo Azul, donde tienen al volante como uno de los seguros para el partido del lunes ante Palestino, por la Liga de Primera 2025.

En ese sentido, detallan los resultados de los exámenes del talentoso volante, que está siendo atacado por un cuadro febril, por lo que será tratado por el cuerpo médico de la Roja.

Lucas Assadi podría quedar fuera del amistoso ante Perú. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Lucas Assadi será baja en la selección chilena?

Así lo detallaron en radio ADN, donde profundizaron en el presente de Lucas Assadi en la selección chilena, donde no pudo entrenar con sus compañeros en la mañana y tampoco lo hará durante la tarde.

“No participó del entrenamiento de esta mañana debido a un cuadro febril”, explicaron, dejando en claro que hay una situación que alarmó a la Roja por el volante de la U.

Eso sí, luego llamaron a la calma dejando en claro que “los exámenes salieron sólo con un virus”, el que está complicando al talentoso jugador el que, incluso, podría ser bajado de la convocatoria según lo que decida Sebastián Miranda.

Algo que sigue de cerca en Universidad de Chile, quienes el lunes deben recibir a Palestino por la Liga de Primera 2025 y después el 23 de octubre el duelo ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

