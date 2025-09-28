Mientras la Roja tuvo un emotivo debut en el Mundial Sub 20, Damián Pizarro sufre en silencio en Francia

Más de 45 mil personas llegaron al estadio Nacional para ver el debut de la selección chilena en el Mundial Sub 20 y se fueron felices a sus casas, con una victoria in extremis.

El equipo nacional superó por 2-1 a Nueva Zelanda con goles de Lautaro Millán e Ian Garguez, el segundo de ellos cuando el encuentro se acababa, a los 96 minutos de juego.

Uno de los grandes ausentes en la Roja es el delantero Damián Pizarro, quien no fue citado por Nicolás Córdova porque su club, Le Havre, no lo cedió para que dispute el torneo planetario.

Lo respaldé porque es lo que tiene que hacer un entrenador con sus jugadores. Para mí era fácil haberlo sacado, pero hizo un buen Sudamericano, más allá de los goles que erró… Jamás dije no iba a venir nunca más”, señaló el DT de Chile sobre el delantero.

Damián Pizarro se quedó sin Mundial y ni juega en Francia

El club galo no permitió que el formado en Colo Colo participara en el Mundial Sub 20 para que jugara en la Ligue 1, sin embargo, el delantero sufre en la banca del equipo de Normandía.

Damián Pizarro se perdió el Mundial Sub 20. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

Le Havre visitó a Metz por la sexta fecha del torneo francés y Damián Pizarro fue citado, pero no jugó ni un minuto en el triste empate 0-0 de su cuadro.

Damián Pizarro todavía se está adaptando al fútbol francés, donde apenas suma 14 minutos en cancha, en la paridad de su elenco ante Lorient por la jornada pasada.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?

La segunda fecha para la selección chilena en el Mundial Sub 20 será este martes 30 de septiembre, cuando se mida ante Japón desde las 20:00 horas en el estadio Nacional.

