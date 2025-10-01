El debut de Chile en el Mundial Sub 20 dejó en el rival un jugador muy afectado. Hablamos de Finn McKenlay, jugador de Nueva Zelanda que fue el directo responsable del 2-1 de la Rojita en el Estadio Nacional.

Cuando parecía que el empate era seguro, el volante fue incapaz de despejar la pelota en área y permitió que Ian Garguez la mandara a guardar en el último minuto de adición.

Por suerte, el joven jugador de 20 años pudo tener su revancha en el segundo partido de su seleccionado, siendo una de las buenas figuras en la sorpresiva victoria por 2-1 sobre Egipto en el recinto ñuñoíno.

Para eso la hinchada chilena fue clave, ya que inundó sus redes sociales con muestras de apoyo tras su error, algo que el propio McKenlay agradeció luego del triunfo neozelandés.

El agradecimiento de Finn McKenlay al pueblo chileno

El volante declaró en charla con ADN Radio que “fue muy agradable verlos (a los hinchas chilenos) para ser honesto, porque personalmente estaba bastante molesto, así que fue muy lindo recibir algunos mensajes de muchos hinchas chilenos. Lo agradezco”.

“Me gusta la gente de Chile, creo que es buena gente. Santiago es una bonita ciudad y creo que todos estamos disfrutando mucho de nuestro tiempo aquí, así que es increíble”, agregó.

Sobre lo que fue el triunfo de su equipo sobre Egipto, el neozelandés afirmó que “creo que en la primera mitad estuvimos bien, jugamos un buen fútbol. Nuestros dos goles fueron algunas de nuestras mejores jugadas en ambos partidos. La segunda mitad fue una de esas en las que tuvimos que esforzarnos al máximo, luchar por el otro.

Finn McKenlay agradeció el apoyo de los chilenos tras su error en el Mundial Sub 20. | Foto: Photosport.

“Jugamos un fútbol pésimo, pero al final lo importante son los tres puntos, y eso es lo que más nos importaba. Así que estoy súper orgulloso de los chicos por trabajar duro y conseguir esos tres puntos”, añadió.

Para cerrar McKenlay aseguró que “en el próximo partido volvemos, descansamos y podemos sumar puntos fácilmente contra Japón. Queremos ganar y clasificamos a la siguiente fase. Estamos intentando llegar lo más lejos posible y hacer lo mejor que cualquier selección de Nueva Zelanda haya hecho”.

¿Cuándo juega Nueva Zelanda su próximo partido en el Mundial Sub 20?

Los kiwis volverán a la acción este viernes 3 de octubre cuando desde las 20:00 horas enfrenten a Japón en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.