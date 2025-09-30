Con un cambio clave: la formación de la Roja contra Japón en el Mundial Sub 20

La Roja tuvo un lindo debut en el Mundial Sub 20, donde se quedó con un triunfo agónico sobre Nueva Zelanda para sumar sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo. Ahora, la selección chilena que dirige Nicolás Córdova enfrenta un desafío mayor: Japón.

Este martes 30 de septiembre, Chile recibe a los nipones a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Se trata de un duelo fundamental en donde el vencedor quedaría con un pie en los octavos de final de la competencia, porque Japón también triunfó en su debut (2-0 contra Egipto).

Dentro de la selección hay ilusión sobre lo que puede hacer en la Copa del Mundo. “Esta selección no tiene límites, trabajamos de la mejor manera para que este Mundial en casa salga de la mejor forma”, marcó Lautaro Millán, quien anotó el 1-0 contra Nueva Zelanda.

Por su lado, Nicolás Córdova advirtió sobre el difícil segundo rival de Chile. “Es un equipo dinámico que también pelea por la posesión y atacar a la profundidad. Será un partido donde vamos a tener que estar con las líneas cortas. Habrá que tener mucha paciencia porque es un equipo que cubre los espacios“, dijo.

La Roja juega contra Japón a las 20:00 horas | Photosport

Formación de la Roja contra Japón en el Mundial Sub 20

Según Emol, Nicolás Córdova hará un cambio respecto al debut, porque Franciso Marchant ingresará a la formación de la Roja. Así, para esta noche contra Japón se mantendrían los mismos titulares que contra Nueva Zelanda, salvo la salida de Vicente Álvarez.

Dicho esto, la formación de Chile contra Japón en el Mundial Sub 20 sería con Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Lautaro Millán, Agustín Arce; Francisco Marchant, Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos.