Nicolás Córdova confirmó la formación de la selección chilena para la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub 20 de Chile 2025, contra Japón en el Estadio Nacional. Y el DT de La Roja tiene cambios y sorpresa.

La Roja formará ante los nipones con Sebastián Mella al arco; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez y Patricio Romero en defensa; Mario Sandoval, Lautaro Millán y Agustín Arce en mediocampo; Willy Chatilliez, Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos en delantera

De esta manera, y respecto al duelo debut contra Nueva Zelanda, salen del once titular Nicolás Suárez y Vicente Álvarez, para dale su lugar a Patricio Romero y Willy Chatilliez.

Antecedentes y banca

En lo que respecta a la sorpresa, se esperaba que Vicente Álvarez saliera del once titular, pero todo apuntaba a que sería Francisco Marchant el jugador que lo reemplazaría. Finalmente es Chatilliez el elegido por Córdova.

Formación confirmada de Chile contra Japón.

En la banca de Chile serán alternativas para Nico Córdova Ignacio Sáez y Gabriel Maureira; Milovan Celis, Nicolás Suárez, Nicolás Cárcamo, Francisco Marchant, Flavio Moya, Vicente Álvarez, Joaquín Silva, y Rodrigo Godoy.

Cabe recordar que La Roja viene de derrotar en el debut a Nueva Zelanda por 2-1, mientras Japón dio cuenta de Egipto por 2-0.

El duelo entre la selección chilena sub 20 y Japón está programado para este martes 30 de septiembre, desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Chile Sub 20 2025.