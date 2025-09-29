Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub-20

Guarello destaca la razón del difícil triunfo de la Selección Chilena ante Nueva Zelanda: “Tienen poca calle

El comunicador analizó el triunfo de la Selección Chilena en su debut en el Mundial Sub-20, ante Nueva Zelanda.

Por Jose Arias

La Rojita ganó en los últimos minutos ante Nueva Zelanda.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa Rojita ganó en los últimos minutos ante Nueva Zelanda.

Se esperaba un partido más fácil para la Sub-20 el sábado. Sin embargo, viendo cómo se estaba desarrollando el partido, la Selección Chilena logró un triunfo épico ante Nueva Zelanda, con un gol sobre el final de Ian Garguez.

Esto no sirve para convencer a nadie. Muchos han sido los que se han manifestado dubitativos por el rendimiento de los dirigidos por Nicolás Córdova en este comienzo del Mundial Sub-20.

Uno de los que se sumó a estas críticas fue Juan Cristóbal Guarello. El comunicador aprovechó la tarima que le brinda su popular programa, La Hora de King Kong para dar su parecer sobre el duelo de la Sub-20.

Con reverencia incluida: el especial encuentro entre el presidente Boric y Matías Fernández

ver también

Con reverencia incluida: el especial encuentro entre el presidente Boric y Matías Fernández

Guarello duda de la calidad de la escuadra chilena

Como buen crítico de los procesos fallidos, Juan Cristóbal Guarello no se contentó con el triunfo ante Nueva Zelanda. El comunicador fue enfático en asegurar que la victoria chilena pasó más por errores ajenos, que por aciertos de los dirigidos por Nicolás Córdova.

“No fue mucho lo que provocó Chile en ofensiva, se complicó. Eso se debe a la velocidad de los neozelandeses y la contextura física, porque son un equipo ordenado, además. Pero, no tienen picardía”, señaló el conductor de LHKK.

“Tan poca picardía tienen que te regalaron dos goles. Tiene tan poca calle el fútbol neozelandés, que te regaló dos goles. Chile lo gana de puro vivo”, cerró el análisis, Guarello, quien cree que a La Rojita le queda mucho por demostrar.

Publicidad
La alegría de un gol sobre el final | Photosport

La alegría de un gol sobre el final | Photosport

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena en el Mundial Sub-20?

Será el próximo martes 30 de septiembre, cuando Chile entre nuevamente a la cancha del Estadio Nacional para enfrentar, esta vez, a Japón. El duelo está programado para las 20.00 horas de ese día.

Irónico comentario tras buen desempeño de portero de la Sub-20: “Puede que se vaya a la U…”

ver también

Irónico comentario tras buen desempeño de portero de la Sub-20: “Puede que se vaya a la U…”

Lee también
¿Dónde ver a Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?
Selección Chilena

¿Dónde ver a Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?

El tierno mensaje que dejó en el camarín Nueva Zelanda a la Roja
Selección Chilena

El tierno mensaje que dejó en el camarín Nueva Zelanda a la Roja

Le caen a famoso hincha argentino por gritar goles a chilenos en Mundial
Internacional

Le caen a famoso hincha argentino por gritar goles a chilenos en Mundial

Último minuto: la UC actualiza estado de Pato Toledo tras infarto
Universidad Católica

Último minuto: la UC actualiza estado de Pato Toledo tras infarto

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo