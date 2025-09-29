Se esperaba un partido más fácil para la Sub-20 el sábado. Sin embargo, viendo cómo se estaba desarrollando el partido, la Selección Chilena logró un triunfo épico ante Nueva Zelanda, con un gol sobre el final de Ian Garguez.

Esto no sirve para convencer a nadie. Muchos han sido los que se han manifestado dubitativos por el rendimiento de los dirigidos por Nicolás Córdova en este comienzo del Mundial Sub-20.

Uno de los que se sumó a estas críticas fue Juan Cristóbal Guarello. El comunicador aprovechó la tarima que le brinda su popular programa, La Hora de King Kong para dar su parecer sobre el duelo de la Sub-20.

Guarello duda de la calidad de la escuadra chilena

Como buen crítico de los procesos fallidos, Juan Cristóbal Guarello no se contentó con el triunfo ante Nueva Zelanda. El comunicador fue enfático en asegurar que la victoria chilena pasó más por errores ajenos, que por aciertos de los dirigidos por Nicolás Córdova.

“No fue mucho lo que provocó Chile en ofensiva, se complicó. Eso se debe a la velocidad de los neozelandeses y la contextura física, porque son un equipo ordenado, además. Pero, no tienen picardía”, señaló el conductor de LHKK.

“Tan poca picardía tienen que te regalaron dos goles. Tiene tan poca calle el fútbol neozelandés, que te regaló dos goles. Chile lo gana de puro vivo”, cerró el análisis, Guarello, quien cree que a La Rojita le queda mucho por demostrar.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena en el Mundial Sub-20?

Será el próximo martes 30 de septiembre, cuando Chile entre nuevamente a la cancha del Estadio Nacional para enfrentar, esta vez, a Japón. El duelo está programado para las 20.00 horas de ese día.