El fútbol chileno sigue en pausa producto del Mundial Sub 20, obligando a que varios equipos comiencen a agendar partidos amistosos para no perder ritmo de competencia. Uno de ellos es Colo Colo, elenco al que lamentablemente se le cayó uno de sus encuentros pactados.

Hablamos del partido ante Ñublense que debía desarrollarse en Chillán. Pese a que estaba acordado entre ambos clubes, los permisos para que pudiese desarrollarse no habían llegado, obligando con esto a su cancelación.

“Nos comunicaron que no habían obtenido las autorizaciones, algo que nos llamó la atención porque hasta ayer teníamos la información de que iban a tener los permisos (…) Estamos viendo que puedan jugar aquí o en otro estadio sin público, porque queremos tener tres o cuatro partidos antes de jugar con Coquimbo”, declaró Aníbal Mosa al respecto.

Pues bien, en el Cacique se movieron con rapidez para solucionar este traspié, aunque claro, no en las condiciones más ideales para emular un partido con todas sus letras.

El Cacique agenda amistoso de consuelo

De acuerdo a información entregada por el periodista Christopher Brandt de ESPN, los albos jugarán este miércoles desde las 11:00 horas un amistoso ante Unión Española. El escenario será el Estadio Santa Laura, aunque lamentablemente a puertas cerradas.

Colo Colo tiene por el momento tres partidos amistosos agendados en estas semanas de parón. | Foto: Photosport.

Este será el primer amistoso que el equipo de Fernando Ortiz jugará durante estas semanas de parón. Luego está programada una visita a Deportes Puerto Montt en la Región de Los Lagos y un encuentro ante Palestino, este último también sin hinchas.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Liga de Primera 2025?

El próximo partido de los albos en el torneo será ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso. Este encuentro está programado para el fin de semana del 18 y 19 de octubre.