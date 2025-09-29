Chile disputa un nuevo partido por la Copa del Mundo Sub 20. Esta vez, el oponente será Japón, en un partido que puede sellar al primer clasificado del grupo a octavos de final.

La Roja comenzó con una trabajada victoria ante Nueva Zelanda en el Grupo A, gracias a las anotaciones de Lautaro Millán e Ian Garguez, quienes pusieron los tantos que sellaron el triunfo por 2-1. Ahora enfrentarán a una de las selecciones más fuertes del torneo juvenil.

¿Dónde ver a Chile vs Japón?

La Roja Sub 20 podrá ser vista en TV abierta por Chilevisión, mientras que en el cable irá por la señal de DSports. También el encuentro estará disponible por las plataformas digitales de CHV y por DGO en streaming.

¿A qué hora es el partido del Mundial Sub 20?

Chile y Japón se medirán este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

A mejorar la imagen

Si bien Chile se quedó con los 3 puntos ante Nueva Zelanda, no dejó del todo contento al ambiente futbolístico nacional. Los dirigidos por Nicolás Córdova tuvieron bastantes momentos de rendimiento bajo. Incluso el arquero Sebastián Mella fue una de las figuras ante los oceánicos.

Japón derrotó en su debut a Egipto, mostrando el buen trabajo que hacen a nivel juvenil. De hecho, Nico Córdova los puso como ejemplo hace algún tiempo. La victoria por 2-0 ante los africanos los dejó en la cima del Grupo A por diferencia de gol.

Publicidad

Publicidad

ver también “Es de lo mejor que he visto”: el crack de Chile Sub 20 que tiene Loco a Peric

A los octavos de final del Mundial Sub 20 clasificarán los dos primeros de cada zona. Además, también avanzarán cuatro de los seis terceros. Por esta razón, en el duelo entre Chile y Japón bien podría quedar sellado el paso a la siguiente ronda de una u otra selección.