Eduardo Villanueva tuvo su primera vez oficial en la Liga de Primera defendiendo el arco de Colo Colo. Por eso, el meta enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y habló de su sueño cumplido.

“En el momento que vi que iba a entrar, pasó todo muy rápido. Vi la tapada del Tuto (Fernando De Paul). El cuerpo técnico me dijo que siga haciendo lo que venía haciendo en los entrenamientos. Para mí significa mucho jugar acá en Colo Colo, he pasado gran parte de mi vida acá”, partió diciendo.

Pero el joven portero albo tiene una particular historia antes de ser profesional y lograr ponerse los guantes del club. Es más, en plena conferencia reveló su historia escolar que lo llevó a ser arquero.

Así llegó Villanueva al arco de Colo Colo

Eduardo Villanueva fue consultado sobre la ruta para ser arquero y debutar en el primer equipo de Colo Colo. Emocionado, contó los detalles del largo camino que no partió con los guantes.

Villanueva en su debut /Photosport

“Yo era defensor central, no era arquero. Mis inicios en el fútbol fueron como cualquier otro, pateando una pelota. Me tocó jugar en el colegio por un compañero en el arco y luego un profesor me dijo que necesitaba un arquero y de ahí empezó mi historia en el arco”, confesó.

Pese al estreno en la portería del Cacique, el canterano de Colo Colo no se confía y admite que será un duro trabajo para ser el titular bajo los tres tubos. Por ello, recalca que “hay que trabajar mucho, pero, siendo honesto, no pienso en el tiempo”.

“Entiendo que debo ser luchador y trabajador para conseguir un puesto, pero fueron solo 30 minutos y esto es paso a paso“, cerró, dejando en claro que dará pelea en Colo Colo.