Colo Colo ha vivido un año del terror en su Centenario, donde cruzan los dedos para poder salvar la temporada y clasificar a Copa Sudamericana. Por eso, los referentes y ex jugadores alzaron la voz para exigir mejoras.

Uno de ellos fue Justo Villar, quien hace poco estuvo en Chile visitando al club y ahora desde Paraguay disparó con todo. El meta dos veces campeón en Colo Colo no se guardó nada por el mal momento del equipo.

“Fue un poco mirar de reojo y atender lo que pasa en Colo Colo. Siempre es noticia cuando Colo Colo no pelea estar primero, quizás hay muchos problemas dentro del club, sacando al entrenador, cambiando…“, partió reflexionando en conversación con DSports.

Villar y la artillería contra Colo Colo

Si la reflexión partió tranquila en Justo Villar, tras cartón llegarían sus frases más lapidarias por el Centenario del terror que ha vivido Colo Colo en lo deportivo. El guaraní de las cantó claritas al club.

Justo Villar en su campaña con Colo Colo / Photosport

“Extrañando un poco que Colo Colo sea protagonista a nivel local, porque internacionalmente sí estuvo peleando un poco, pero se quedó corto. Hay que esforzarse un poco en línea de lo que significa estar en un club como Colo Colo, que de verdad exige muchísimo”, criticó.

Finalmente, el también campeón de Copa Chile con los albos le dejó un mensaje al nuevo entrenador, a quien conoció en los inicios de su carrera. Villar dejó en claro que Fernando Ortiz puede levantar al equipo.

“Hoy veo a Fernando (Ortiz) en una nueva etapa ahí, espero que le vaya bien. Lo conozco de cuando estaba en Sol de América en sus inicios en Paraguay”, cerró el meta que dejó grata sensación con sus tapadas en Macul.