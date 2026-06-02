Pese a que se fueron a defender, el Tribunal determinó drásticas medidas en contra de los jugadores y un kinesiólogo.

El Tribunal de Disciplina confirmó los castigos de los mocheros del último clásico, donde Colo Colo venció por un marcador de 2-1 a Universidad Católica, en el estadio Claro Arena.

El árbitro José Cabero denunció los golpes y el escándalo del final del encuentro, donde apuntó a Vicente Bernedo y Daniel González en los locales, además de Joaquín Sosa y Javier Méndez en los albos.

Eso no es todo, porque también recibió castigo el kinesiólogo Javier Díaz de Colo Colo, donde el Tribunal fue drástico a la hora de determinar las sanciones.

Colo Colo y la UC lamentarán sus bajas.

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Las fechas de castigo por el Tribunal

Fue el Tribunal de Disciplina quienes confirmaron los castigos para los jugadores en el último clásico, con drásticas sanciones que deberán cumplir en la Liga de Primera.

En Universidad Católica el portero Vicente Bernedo recibió tres fechas de castigo, mientras que el defensor Daniel González, quien apeló diciendo que no tuvo nada que ver con los golpes, recibió una fecha.

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Por su parte, en Colo Colo Joaquín Sosa y Joaquín Méndez fueron castigados con dos fechas de castigo en la Liga de Primera, aunque el que pagó caro fue el kinesiólogo Díaz con tres partidos.

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