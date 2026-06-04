En la U tienen un delantero entre ceja y ceja: El Chuncho podría sumar un emotivo refuerzo... Ignacio Russo, el hijo del recordado y querido exentrenador azul, Miguel Ángel.

Universidad de Chile pone foco en reforzar el ataque, conscientes del fracaso de Octavio Rivero como refuerzo, sumado al tibio aporte de Juan Martín Lucero y que Eduardo Vargas recién parece tomar vuelo en la delantera azul.

Y el target de Azul Azul apunta a un caso especial y emotivo: según informó La Magia Azul en la directiva del Chuncho siguen de cerca al atacante Ignacio Russo, hijo del recordado exentrenador de Universidad de Chile, Miguel Ángel Russo.

“El apuntado por el cuadro estudiantil es el delantero argentino Ignacio Russo, quien actualmente defiende la camiseta de Tigre en la Primera División de su país. El atacante ha despertado el interés del Centro Deportivo Azul debido a su movilidad, potencia física y proyección de cara al arco rival”, sostienen.

Agregan que estas “características calzan de gran manera con el perfil futbolístico que busca la escuadra laica para el resto de la temporada. Conscientes de sus condiciones, en la directiva universitaria ya realizaron los primeros movimientos formales y consultaron por las condiciones contractuales del futbolista para evaluar la viabilidad de una futura transferencia”.

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Ignacio Russo: lo quiere la U, pero es difícil

Eso sí, la operación no será fácil: Russo tiene contrato hasta diciembre de 2028 con Tigre, está en la órbita de Boca Juniors y su carta está tasada en 4 millones de euros.

La U preguntó por las condiciones de Ignacio Russo: Azul Azul desea fichar al hijo de Miguel Ángel Russo.

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“Dicho monto escapa a los presupuestos habituales del balompié chileno, obligando a la dirigencia de la U a buscar fórmulas creativas o un importante esfuerzo financiero para sostener la ilusión de un fichaje”, sentencia el medio partidario del Chuncho.

Russo, de 25 años, debutó el 2020 en Rosario Central para después defender las camisetas de Chacarita Juniors, Patronato, Instituto y Tigre. En la presente temporada suma 1,359 minutos en 16 partidos, con un registro de cuatro goles y tres asistencias.

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En lo que respecta a Miguel Ángel Russo, el fallecido entrenador dirigió a Universidad de Chile en 1996, alcanzando la recordada y polémica semifinal de Copa Libertadores contra River Plate.

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Resumen:

-Universidad de Chile consultó las condiciones para fichar al delantero argentino Ignacio Russo.

-4 millones de euros es el monto en que está tasada su carta actual.

-Cuatro goles y tres asistencias registra el atacante en la presente temporada de Tigre.