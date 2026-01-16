Tocó el cielo al ganar una medalla panamericana y cambió de deporte: “Echaba de menos volver…”

Una de las medallas más emotivas que ganó Chile en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 la consiguió el tenis, gracias a la modalidad de dobles mixtos.

La pareja compuesta por Andrea Koch y y Guillermo Rivera sorprendió al continente, al llegar a una final y quedarse con una inesperada presea de plata.

La Loba, como es apodada Koch, dejó el tenis y desde 2021 se unió a un deporte que fue un verdadero boom en el país, porque se convirtió en jugadora profesional de pádel, incluso compitió en el World Padel Tour.

La pasión de Andrea Koch por el pádel

Andrea Koch, cuyo mejor puesto en el ranking mundial de la WTA fue el 224, declaró que volvió a la competencia en el deporte de la pala porque necesitaba y extrañaba competir en el alto rendimiento.

“Yo había jugado tres veces en toda mi vida y me invitó a jugar un primo. Lo pasé tan bien que me encantó y me empecé a meter”, dijo a La Tercera en 2021 la ex tenista sobre sus inicios en el pádel.

“Echaba tanto de menos volver a sentir la adrenalina de la competencia. Y cuando la volví a vivenciar, me di cuenta de que en realidad me encanta competir“, señaló la medallista panamericana.

Andrea Koch cumplió con su sueño de meterse en el mundo profesional del pádel, de hecho, hizo historia al ser la primera chilena en participar en un torneo del World Padel Tour en marzo de 2023.

Actualmente, Koch se mantiene muy activa y combina el tenis con el pádel, dando clases de las dos disciplinas (y compitiendo profesionalmente en el deporte de la pala) que supo combinar de manera perfecta para nunca alejarse del deporte.

