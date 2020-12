Grave denuncia en contra de Ricardo Centurión pone en duda su continuidad en Vélez Sarsfield

Luego de la gran goleada de Vélez Sarsfield sobre Deportivo Cali 5-1 y que le dio el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana donde deberá enfrentar a Universidad Católica, el cuadro argentino ha sido golpeado por una denuncia policial que afecta a una de sus grandes figuras.

Según informa TyC Sports y varios medios trasandinos, una mujer de 28 años denunció en una estación de polícia del barrio San Isidro (norte de Buenos Aires) al futbolista Ricardo Centurión por abuso sexual.

Los hechos habrían ocurrido anoche (jueves) en una fiesta clandestina en una casa country Camino Real.

El medio argentino citado afirma que en la fiesta no sólo estaba Ricky Centurión, si no también otros jugadores de Vélez que no han sido identificados.

"La causa quedó a cargo de la fiscal Laura Zyseskind, quien deberá comprobar la veracidad de los dichos de la mujer y si tanto Centurión -el único identificado hasta el momento de los que habrían estado en la habitación- como otras personas, incluso jugadores del Fortín, estaban en el lugar", consigna TyC Sports.

Más allá de los efectos legales y punitivos que pueden recaer sobre Centurión, Vélez tiene una cláusula en los contratos de sus jugadores que indica que si son sentenciados por delitos de esta naturaleza, sus contratos son rescindidos en el acto.