Los hechos de violencia registrados entre Universidad de Chile e Independiente siguen afectando al fútbol sudamericano. Esta vez, son Racing y Vélez los que pagan los platos rotos.

Los incidentes ocurridos en Avellaneda por la Copa Sudamericana entre los Azules y el Rojo dejaron muy afectada la seguridad en Argentina. Esta sensación de fragilidad hizo que se tomara una fuerte decisión sobre una llave de Copa Libertadores.

Racing vs Vélez sufre importante cambio

Los hechos de violencia entre Universidad de Chile e Independiente tuvieron como consecuencias que el Rojo fuera descalificado de la Copa Sudamericana, mientras ambos clubes sufrieron la sanción de siete partidos como local sin público y siete como visitante sin llevar a sus fanáticos.

ver también Tras un nuevo reclamo de Independiente: Conmebol va contra U de Chile

Claro que los Azules y el Rojo no son los únicos que pagan los platos rotos de los incidentes. Racing y Vélez Sarsfield se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Libertadores, siendo la única serie entre equipos de un mismo país en este torneo.

En Argentina suelen no permitir hinchadas visitantes, pero en el último tiempo se estaba haciendo un esfuerzo por el regreso de ellos. La Conmebol exige que los clubes le vendan entradas a los forasteros, pero la Academia y el Fortín optaron por “seguridad” que su serie sea solo con locales.

“Vélez Sarsfield y Racing Club informan de manera conjunta que han acordado disputar los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, programados para los días 16 y 23 de septiembre, exclusivamente con la presencia de público local en cada uno de los partidos“, informaron ambos clubes.

Publicidad

Publicidad

Los incidentes entre la U e Independiente afectaron una llave de Libertadores. Imagen: Getty

“En un marco de diálogo y entendimiento mutuo, con el objetivo de priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes“, agregaron. De esta manera, Claudio Baeza y Diego Valdés por el lado de Vélez y Gabriel Arias por Racing, no tendrán seguidores visitantes.