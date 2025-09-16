Racing jugará esta tarde, desde las 19 horas, ante Vélez Sarsfield en la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores. Lo hará como visitante, en el estadio José Amalfitani.

Para este duelo se esperaba choque de chilenos. Por el local Claudio Baeza, que es titular en el mediocampo, mientras que por la Academia se esperaba que Gabriel Arias fuera de la partida.

Sin embargo, el técnico Gustavo Costas le quitó toda la confianza al meta que durante muchos años fue ídolo del elenco de Avellaneda. Decidió que vaya al banco y atajará Facundo Cambeses.

“No deja de ser noticia que el DT se haya atrevido a dejar afuera otra vez al referente de peso en el vestuario, al futbolista más ganador del grupo”, dicen en Olé sobre el meta que jugó en la selección chilena.

Arias será suplente en Racing en Copa Libertadores

Arias será suplente nuevamente en Racing

El Gaviota Arias ya fue reserva el fin de semana pasado, en el partido en el que Racing volvió al triunfo al vencer a San Lorenzo por 2-0. Pero se esperaba que retornara a la titularidad.

Publicidad

Publicidad

Eso no se dará y refleja que, poco a poco, empieza a quedar relegado. Recordar además que ante Peñarol fue sustituido en los últimos minutos por Cambeses, cuando todo parecía que se iba a definir en penales.

ver también Por la Gloria Eterna: Los ocho chilenos que estarán en cuartos de final en Libertadores

Finalmente Racing marcó el 3-1 en la última jugada y no hubo lanzamientos desde los 12 pasos, pero igual quedó marcada la polémica porque Costas no le había avisado previamente a Arias de este cambio.

Habrá que ver si en Liniers sacar al referente y capitán del equipo le trae buenos réditos, considerando que Cambeses suma solamente tres titularidades durante el año.

Publicidad