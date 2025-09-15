El portero Gabriel Arias pasa por un tenso momento en Argentina, donde tras exitosas temporadas en Racing de Avellaneda, los hinchas no están conforme con su rendimiento durante esta temporada y piden su salida del equipo.

Asimismo, tras una serie de lamentables errores, el jugador quedó relegado al banquillo en el último encuentro, lo que despertó dudas sobres su presente en el club y si esta sería una decisión permanente por el resto de la temporada.

Sin embargo, recientemente se reveló una buena noticia para el exarquero de la selección chilena.

La gran noticia que recibe Gabriel Arias en Racing de Avellaneda

Según revela Olé, en la posible formación de Racing para enfrentar a Vélez por cuartos de final de la Copa Libertadores, Arias volvería a la titularidad por sobre Facundo Cambeses.

El jugador llegó el 2018 a la Academia y ha disputado más de 250 partidos, convirtiéndose en un referente del equipo siendo nombrado el capitán del equipo. Además, levantó el título de la Primera División (2018), y las Copa Sudamericana (2024) y Recopa Sudamericana (2025) con la escuadra.

El contrato del jugador vence a finales de este año, y en mayo pasado, el club comenzó las negociaciones para retener a su capitán, sin embargo, nada se ha concretado y queda ver que pasará con el portero chileno-argentino a final de la temporada.

El portero pasa por un complejo momento en Argentina/Getty Images)

El duro presente de Racing

El club no pasa por un buen momento, quedando en el penúltimo lugar del Torneo de Clausura con tan solo 7 puntos, en donde los hinchas apuntan al portero como uno de los responsables de la crisis de La Academia.