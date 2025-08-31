La realidad que vive Racing Club durante la temporada 2025 es dispar. En Copa Libertadores se instaló entre los ocho mejores del continente, pero en la Liga Argentina está en su peor momento, con el arquero chileno Gabriel Arias como protagonista.

Una crisis llamativa para “La Academia”, y donde lamentablemente al ex seleccionado nacional lo apuntan por los gruesos errores que comete en juegos consecutivos. Con una semana de diferencia, registra dos fallas como para cuestionar su titularidad.

Si hace siete días, Arias salió a cortar mal un centro y provocó la debacle de Racing que cayó por 4-1 ante Argentinos Juniors; ahora, volvió a “hacer de las suyas” en la jugada que sentenció la nueva derrota de su equipo, esta vez como local por 2-3 ante Unión de Santa Fe.

Nuevo error de Arias deja a Racing penúltimo en Argentina

Si bien fue el cuadro de Avellaneda quien abrió la cuenta mediante Adrián “Maravilla” Martínez (22′), fue Marcelo Estigarribia (28′) quien emparejó el marcador para el “Tatengue” en la primera parte, y lo logra dar vuelta en los 42′ mediante Cristián Tarragona.

Pero la acción que vuelve a condenar a Gabriel Arias ocurre en el minuto 83. Un pelotazo hacia el sector izquierdo defensivo de Racing fue a buscarlo el arquero chileno de forma innecesaria, pues se le adelantó Agustín Colazo, quien entró al área y le dejó el gol servido a Augusto Solari para poner el 1-3 parcial.

Pese a que Facundo Mura (90+3′) logró descontar no fue suficiente para evitar la caída por 3-2, que deja a los albicelestes en el penúltimo lugar del Grupo A con apenas cuatro puntos, y muchos cuestionamientos tanto al nacional como al técnico Gustavo Costas.

¿Qué dijo el chileno ante esta nuevo yerro?

En conversación con ESPN tras el encuentro, Gabriel Arias fue honesto y reconoció que “me hago cargo hoy de la derrota por el error que cometí. Soy el primer responsable cuando las cosas salen mal, el que se hace cargo de todo, soy el capitán. Tengo que exigirme más. Hay un solo camino: trabajo”.

Los números de “Gaby” en 2025

Entre torneos locales, la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana, que conquistaron con Racing, el ex Unión La Calera registra un total de 2.546 minutos en cancha durante 29 juegos, en los que recibió 23 goles en contra y entregó su valla invicta en 14 ocasiones.

