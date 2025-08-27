Una compleja situación atraviesa el portero chileno Gabriel Arias en Racing de Avellaneda, donde ha recibido duras críticas por parte de la hinchada y, además, enfrenta la posibilidad de comenzar a perder protagonismo en la escuadra argentina.

Hace algunos días, Racing recibió una fuerte goleada contra Argentinos Juniors por 4 a 1, siendo uno de ellos un error del portero chileno que causó la indignación de los hinchas.

A esto se suma un nuevo hecho que marcó este quiebre, ya que en los cuartos de final de la Copa Libertadores el técnico Gustavo Costas cambió al portero de la selección chilena por Facundo Cambeses para enfrentar los penales contra Peñarol y su molestia fue captada frente a las cámaras.

¿Se viene la salida de Arias de Racing?

En el programa Racing Maníacos, se refirieron a la posible salida de Arias, señalando que “Tenemos un poco esta situación de lo que viene, que esta situación está cerca porque Racing trae a Cambese para que sea el arquero del futuro, no es que a Cambese no lo vamos a ver”.

“Saben que a la larga, cuando Arias no esté el primer reemplazo va a ser él y si las cosas salen bien hay Cambese para rato“, señaló el comentarista Suena Laureano.

Asimismo, agrega: “Estamos en una disyuntiva que es bancar la parada de Arias o empezar a sembrar el futuro con Cambiese, pocas veces cambiar el caballo en medio del rio funciona, pero alguna vez ha funcionado”.

La molestia de Arias por el cambio del DT

Sobre esta situación, Diario Olé señaló que el jugador chileno-argentino no fue informado por este cambio en los penales. “Para que en su cabeza no jugara en contra esta posibilidad. Tampoco Cambeses, quien lo empezó a intuir cuando lo mandaron a hacer la entrada en calor faltando cinco minutos para que terminara el partido”.

Por su parte, Costas defendió en una conferencia de prensa su decisión. “No fue una decisión del momento. Ya lo habíamos hablado con el cuerpo técnico. Estamos en cuartos de final porque nos salvó Arias. Y después, porque los chicos dejaron todo en la cancha. No iba a ser fácil”.