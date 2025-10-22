Las semifinales de la Copa Libertadores inician con un el duelo entre Flamengo y Racing Club, que se enfrentarán en el emblemático Maracaná. Ambos equipos llegan con buen impulso, luego de sumar dos victorias consecutivas en sus respectivas ligas.

En las rondas anteriores del torneo continental, el Mengão se impuso a Internacional y más tarde a Estudiantes de La Plata en una dramática definición por penales. Por su parte, la Academia avanzó tras eliminar a Peñarol y luego a Vélez Sarsfield.

¿A qué hora juega Flamengo vs. Racing Club y dónde ver EN VIVO?

Flamengo vs. Racing Club se enfrentan este miércoles 22 de octubre, desde las 21:30 hrs, en el Estadio Maracaná, por las semifinales de Copa Libertadores.

El partido entre brasileros y argentinos será transmitido únicamente de manera online, a través de Disney+ Premium, Chilevisión Web, Chilevisión Youtube y Pluto TV.

Habrá presencia nacional en ambas veredas, porque Erick Pulgar viste la camiseta del Mengao y Gabriel Arias está presente en la Academia.

¿Por qué CHV no da el partido?

El duelo no será emitido por CHV en TV abierta, esto porque el canal emitirá en ese mismo horario el programa “Fiebre de Baile”, pero será emitido en diferido, luego de la programación habitual.

Probable formación Flamengo vs. Racing Club

La oncena titular sería con Agustín Rossi; Emerson Royal, Leo Ortiz o Danilo, Leo Pereira y Alex Sandro; Eric Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luiz.

