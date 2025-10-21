Es tendencia:
Copa Libertadores

No es CHV: La señal que transmite Flamengo vs. Racing por Copa Libertadores 2025

El canal no emitirá el encuentro por semifinales de Copa Libertadores.

Por Franccesca Arnechino

Semifinales de Copa Libertadores.
© Getty.Semifinales de Copa Libertadores.

Las semifinales de la Copa Libertadores inician con un el duelo entre Flamengo y Racing Club, que se enfrentarán en el emblemático Maracaná. Ambos equipos llegan con buen impulso, luego de sumar dos victorias consecutivas en sus respectivas ligas.

En las rondas anteriores del torneo continental, el Mengão se impuso a Internacional y más tarde a Estudiantes de La Plata en una dramática definición por penales. Por su parte, la Academia avanzó tras eliminar a Peñarol y luego a Vélez Sarsfield.

La señal que transmite Flamengo vs. Racing por Copa Libertadores

Flamengo vs. Racing Club se enfrentan este miércoles 22 de octubre, desde las 21:30 hrs, en el Estadio Maracaná, por las semifinales de Copa Libertadores.

El partido entre brasileros y argentinos será transmitido únicamente de manera online, a través de Disney+ Premium, Chilevisión Web, Chilevisión Youtube y Pluto TV.

Habrá presencia nacional en ambas veredas, porque Erick Pulgar viste la camiseta del Mengao y Gabriel Arias está presente en la Academia.

¿Regresa al país? Toman drástica decisión con un chileno que perdió su lugar en Argentina

ver también

¿Regresa al país? Toman drástica decisión con un chileno que perdió su lugar en Argentina

¿Por qué CHV no da el partido?

El duelo no será emitido por CHV en TV abierta, esto porque el canal emitirá en ese mismo horario el programa “Fiebre de Baile”, pero será emitido en diferido, luego de la programación habitual.

