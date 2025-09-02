Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Argentino

Prensa Argentina le pega en el suelo a un cuestionado Gabriel Arias: le hacen recuento de siete graves errores

Tras el desafortunado partido contra Unión, ESPN hizo un recuento con los siete grandes errores de Gabriel Arias en el último tiempo.

Por Diego Jeria

Prensa Argentina le pega en el suelo a Gabriel Arias tras pésimo partido con Racing.
© Getty ImagesPrensa Argentina le pega en el suelo a Gabriel Arias tras pésimo partido con Racing.

Gabriel Arias no lo pasa bien en Racing y el arquero argentino y nacionalizado chileno, de 37 años, suma una seguidilla de críticas. Es más: ya son varios los hinchas de La Academia que no lo quieren ver ni en pintura.

El ex jugador de la selección chilena viene de cometer dos errores en la derrota por 2-3 de Racing contra Unión, por la séptima fecha de la Liga Profesional Argentina.

En el primer error, Arias choca con un compañero en medio del córner y el centro termina en gol. Después salió de su arco a disputar el balón, hizo el loco y la pelota finalizó en la red.

Tras el papelón contra Unión, en Equipo F de ESPN Argentina le dieron con todo al arquero agregando otros cinco errores recientes de Arias que tienen furiosos a los hinchas de Racing.

Una salida fallida contra Independiente, otras dos salidas a medias frente a Huracán y Peñarol le costaron goles en contra a La Academia.

Tweet placeholder
Publicidad

Contra Tigre salió a cazar moscar en un centro y después quedó a mitad de camino. Frente a Argentinos Juniors descolgó un centro que finalmente se le soltó permitiendo la anotación rival.

Sin dudas un durísimo presente para Arias en Racing, considerando que incluso algunas voces ya piden su salida, al menos del once titular de Gustavo Costas, pidiendo la inclusión de Facundo Cambeses en el arco.

“Soy el primer responsable. Soy el primero y soy el capitán, el que se hace cargo. Tengo que exigirme más y exigirles más a mis compañeros. El balance es malo. Me tengo que hacer cargo. La derrota es por el error que cometí. Estamos en un momento en el que cualquier error, y más uno mío, cuesta caro”, dijo el mismo Arias tras la derrota contra Unión.

Publicidad
Arias vive complicado momento en Racing: de referente a cuestionado total.

Arias vive complicado momento en Racing: de referente a cuestionado total.

Lee también
Portero chileno aborda el roce con su DT en Argentina: "Pelearme con él..."
Internacional

Portero chileno aborda el roce con su DT en Argentina: "Pelearme con él..."

Video: Nuevo error de Gaby Arias deja a Racing penúltimo en Argentina
Internacional

Video: Nuevo error de Gaby Arias deja a Racing penúltimo en Argentina

La postura de la hinchada de Racing sobre la situación de Arias
Chile

La postura de la hinchada de Racing sobre la situación de Arias

No es delantero: el más caro del mercado en la nómina de la Roja
Selección Chilena

No es delantero: el más caro del mercado en la nómina de la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo