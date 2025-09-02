Gabriel Arias no lo pasa bien en Racing y el arquero argentino y nacionalizado chileno, de 37 años, suma una seguidilla de críticas. Es más: ya son varios los hinchas de La Academia que no lo quieren ver ni en pintura.

El ex jugador de la selección chilena viene de cometer dos errores en la derrota por 2-3 de Racing contra Unión, por la séptima fecha de la Liga Profesional Argentina.

En el primer error, Arias choca con un compañero en medio del córner y el centro termina en gol. Después salió de su arco a disputar el balón, hizo el loco y la pelota finalizó en la red.

Tras el papelón contra Unión, en Equipo F de ESPN Argentina le dieron con todo al arquero agregando otros cinco errores recientes de Arias que tienen furiosos a los hinchas de Racing.

Una salida fallida contra Independiente, otras dos salidas a medias frente a Huracán y Peñarol le costaron goles en contra a La Academia.

Contra Tigre salió a cazar moscar en un centro y después quedó a mitad de camino. Frente a Argentinos Juniors descolgó un centro que finalmente se le soltó permitiendo la anotación rival.

Sin dudas un durísimo presente para Arias en Racing, considerando que incluso algunas voces ya piden su salida, al menos del once titular de Gustavo Costas, pidiendo la inclusión de Facundo Cambeses en el arco.

“Soy el primer responsable. Soy el primero y soy el capitán, el que se hace cargo. Tengo que exigirme más y exigirles más a mis compañeros. El balance es malo. Me tengo que hacer cargo. La derrota es por el error que cometí. Estamos en un momento en el que cualquier error, y más uno mío, cuesta caro”, dijo el mismo Arias tras la derrota contra Unión.

