A pesar de las dudas que ha dejado en el último tiempo Gabriel Arias, el DT de Racing Club le ratificó la confianza. Lo hizo en una nueva derrota de la Academia, que cayó en casa por 3-2 frente a Unión Santa Fe. El tercer gol del Tatengue tuvo directa responsabilidad del meta argentino-chileno.

Una salida desafortunada de Gabi Arias terminó en un festejo de Augusto Solari. Fue el golpe de nocaut a los blanquicelestes, que luego descontaron gracias a un golazo de Facundo Mura. “La derrota sin dudas es por el error que cometí”, dijo el ex seleccionado chileno en ESPN.

“Con las sensaciones del gol de Facu podríamos haber rescatado un empate. Es eso, estamos en un momento que cualquier error cuesta caro. Y más si es mío. Hacer autocrítica, trabajar más que nunca. Siempre lo hice, soy el primer responsable”, aseguró el golero, quien llegó al Cilindro de Avellaneda desde Unión La Calera en 2018.

Arias añadió que “me hago cargo de todo acá, soy el capitán. Tengo que exigirme más a mí y mis compañeros. Hay que hacerse cargo de los errores”. Fue entonces cuando el periodista le consultó por su relación con Gustavo Costas, director técnico y símbolo de la institución.

Gustavo Costas y Gabriel Arias en Racing Club. (Christian Alvarenga/Getty Images).

“Pelearme con Gustavo sería pelearme con Racing. Nunca en mi vida haría eso, el club me dio muchas cosas. Gané muchos títulos, pasé momentos malos, me levanté y salí campeón de nuevo. Estas transiciones las llevo de la mejor manera, trato de ser sincero”, manifestó el neuquenino, formado en Defensa y Justicia.

Gabriel Arias levanta la Recopa Sudamericana, uno de los títulos que ganó en Racing. (Wagner Meier/Getty Images)

Gabriel Arias desmiente su encontrón con Gustavo Costas, el DT de Racing

Para Gabriel Arias, la relación con el DT de Racing Club sigue positiva. “Pelearme con Gustavo nunca fue. Si no me molestara salir, no tendría sangre ni tendría que seguir jugando fútbol. Soy competitivo”, expuso el meta de 37 años, quien compite por el puesto titular con Facundo Cambeses.

“Quiero estar en un equipo que gane cosas. Tengo que trabajar para volver a ser el Arias que todos conocemos y ser importante para mis compañeros”, sentenció el ex guardián de los Cementeros, donde se dio a conocer en el fútbol chileno. Por el momento, la Acadé lamenta tres derrotas consecutivas en la Liga Profesional de Argentina.

Gabriel Arias consuela a Vicho Pizarro tras la goleada de Racing que eliminó a Colo Colo en la Libertadores. (Daniel Jayo/Getty Images).

El próximo duelo liguero de Racing será en casa y afrontará uno de los clásicos del balompié trasandino: recibirá a San Lorenzo de Almagro el 12 de septiembre con la mira fija en la Copa Libertadores, pues el 16 del mismo mes abrirá la llave ante Vélez Sarsfield por el certamen continental más deseado de América.

