¿Cuándo termina su contrato? Este es el sorprende sueldo de Gabriel Arias en Racing

El jugador nacional pasa por complejo momento en el campeonato argentino en donde se ha puesto en duda su continuidad.

Por Andrea Petersen

El portero argentino-chileno Gabriel Arias pasa por un complicado momento en Racing de Avellaneda, luego de una seguidilla de errores que terminaron en goles para el rival los hinchas le tienen poca paciencia y piden su salida del equipo.

El jugador arribó al club argentino en 2018 y se ganó su espacio en la escuadra obteniendo la titularidad indiscutida y además, la capitanía. Sin embargo, todo ha cambiado esta temporada y se ha enfrentado a una serie de críticas tanto de la prensa como de la hincha de la Academia.

En conversación con ESPN comentó sobre lo ocurrido contra Unión, en donde cayeron por 3 tantos a 2 en una mala salida desde la portería sentenció el partido. “Soy el primer responsable. Soy el primero y soy el capitán, el que se hace cargo. Tengo que exigirme más y exigirles más a mis compañeros. Hay que hacerse cargo”.

Esto gana Gabriel Arias en Racing y esta es la fecha en que termina su contrato

El portero chileno tiene uno de los sueldos más altos del plantel, según Salary Sports, en donde cobra un monto aproximado de 79 mil euros al mes, lo que equivale a 89 millones de pesos chilenos y 123 millones en pesos argentinos.

Anualmente, el jugador recibe una suma cercana a €1,025,440, monto aproximado de 1.162 millones en pesos chilenos y 1.627 en pesos argentinos.

En mayo de este año diversos medios argentinos reportaron que la dirigencia había puesto en marcha la renovación del portero, quien termina su contrato a finales del 2025.

Gabriel Arias pasa por complejo momento en Argentina/Getty Images)

Gabriel Arias pasa por complejo momento en Argentina/Getty Images)

TyC reveló que las negociaciones con su representante ya estaban en marcha, aún no resulta y que faltaba “acercar más los números”, pero que había optimismo en su renovación.

Situación que ahora estaría incierta debido a los resultados del club, las críticas y la opción de que Facundo Cambeses tome el lugar como portero titular.

