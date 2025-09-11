Gabriel Arias no la pasa bien en Racing Club. El portero suma una seguidilla de críticas y los hinchas de la Academia perdieron la paciencia con el argentino nacionalizado chileno.

El exjugador de la selección chilena viene de cometer dos errores en la última derrota del cuadro de Avellaneda ante Unión, por la séptima fecha del clausura de la Liga Profesional de Argentina.

Sin embargo, la figura del meta es el centro de todos los cuestionamientos. Incluso, la siempre dura prensa trasandina le dio en el suelo tras el último compromiso antes del parón de Eliminatorias.

La drástica decisión que toma Gabriel Arias

Errores de Gabriel Arias que incluso alimentaron un rumor de un encontrón con Gustavo Costas, su DT. El portero de 37 años tuvo que salir al paso de aquellas versiones, pero hay un capítulo más.

Según reporta Olé, uno de los importantes medios deportivos al otro lado de la cordillera, el portero de la selección chilena tomó una drástica decisión en medio de la crisis de Racing.

El citado medio detalla que Gabriel Arias decidió cerrar su cuenta personal de Instagram tras las críticas de los hinchas de la Academia a su desempeño.

El momento de Gabriel Arias no es el mejor en Racing Club. Foto: Getty Images.

“En medio de la gran cantidad de críticas que recibió de los hinchas de Racing por sus últimos rendimientos, el arquero decidió alejarse de la toxicidad de las redes“, complementó Olé.

De hecho, solo basta escribir su nombre en el buscador de dicha red social para darse cuenta que no aparece en las búsquedas, ni menos a la hora de pinchar directamente en su perfil.

“Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya suprimido la página“, sale a la hora de ver el perfil de Gabriel Arias.

Así aparece el perfil de Gabriel Arias en Instagram, según el reporte del diario Olé. Foto: Captura.

En mayo de este año diversos medios argentinos reportaron que la dirigencia había puesto en marcha la renovación del portero, quien termina su contrato a finales del 2025.

Situación que ahora estaría incierta debido a los resultados del club, las críticas y la opción de que Facundo Cambeses tome el lugar como portero titular.