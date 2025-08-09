El futbolista chileno Diego Valdés llegó hace unas semanas a Argentina para incorporarse a Vélez Sarsfield y debutar en la liga local, tras su salida del América de México. Sin embargo, recientemente salió a la luz una noticia que podría complicar el inicio de su etapa en su nuevo club.

El jugador aún no puede debutar en el Torneo de Clausura de la Liga Profesional argentina debido a una lesión en el sóleo que lo ha mantenido fuera de las canchas por un importante periodo.

Aunque se esperaba su regreso en el corto plazo, el medio partidario Sábado Vélez informó que su situación se complicó.

El complejo momento de Diego Valdés en Vélez

A través de sus redes sociales, el medio escribió: “Diego Valdés se resintió nuevamente de la lesión, y será baja para los próximos partidos de Vélez. Se espera un tiempo de recuperación de por lo menos 2 semanas más. Ya se había resentido a mediados de julio. Difícil momento para el chileno que aún no debutó”.

Ante esto, los hinchas de Vélez, mostraron su indignación en redes sociales y se lanzaron contra la directiva y el jugador chileno.

El presente de Diego Valdés

El seleccionado nacional llegó a Argentina este segundo semestre tras su salida de la liga mexicana, en donde tuvo una larga carrera pasando por clubes como Monarcas Morelia (2016-2018), Santos Laguna (2019-2021) y América (2022-2025).

El jugador aún no puede debutar con el Fortín y en su llegada a Argentina reveló que le hicieron unos exámenes que salieron negativos; sin embargo, y afortunadamente, todo fue aún confusión y no es una situación de gravedad.

“Cuando llegué a Vélez me hicieron un examen al corazón y no salió bien. No pudimos firmar por ese tema, pero al otro día lo repetimos, se aclaró y salió todo bien. Es un tema que no es de gravedad. Estoy bien de salud, que es lo más importante”, señaló en conversación con la radio Velez670 hace algunos días.

