Por esas cosas de la vida, Renato Paiva hizo de verdugo de la U de Chile en la Copa Libertadores. El portugués era el director técnico de Botafogo, que cayó ante los azules en el Estadio Nacional por la primera fecha del Grupo A del certamen más preciado de América.

Eso sí, en la última fecha, el Fogao venció al Romántico Viajero y lo dejó con la Copa Sudamericana como premio de consuelo. Al tiempo, el entrenador portugués fue despedido del cuadro carioca, actual campeón de América. Y asumió la dirección técnica de otro equipo que sigue en carrera por aquel trofeo.

El Fortaleza de Brasil, que hace unas semanas despidió al argentino Juan Pablo Vojvoda y fue uno de los dos equipos clasificados en el grupo de Colo Colo. El otro fue Racing Club de Avellaneda, que eliminó a los albos con una estrepitosa goleada de 4-0 en El Cilindro.

Renato Paiva fue el DT de Botafogo ante el Romántico Viajero en el Nacional y en Río de Janeiro. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por estos días, luego de caer ante el Fluminense por la fecha 20 del Brasileirao, Paiva debe afinar detalles para visitar a Vélez Sarsfield de Argentina en la revancha por los octavos de final de la Libertadores. En la ida, empataron sin goles en el Arena Castelao.

“Faltan tres jugadores más Kuscevic, cuatro. Es casi el 50 por ciento del equipo titular. Todas estas ausencias no ayudan. Él es parte de un grupo de jugadores que son la base de este equipo”, aseguró Paiva en la conferencia de prensa para confirmar la ausencia del zaguero central surgido en la Universidad Católica, que además es el capitán del León de Picí.

Publicidad

Publicidad

Benjamín Kuscevic marca a Salomón Rodríguez en la Copa Libertadores. (Felipe Zanca/Photosport).

Paiva dio los nombres. “Kuscevic, (Tomás) Pochettino, Matheus Rosetto, Moisés, jugadores que normalmente son utilizados cuando están bien. Si faltan, falta algo importante. Es seguro que jugaremos con 11. Eso es seguro”, expuso el portugués para aleonar al posible reemplazo del seleccionado chileno.

Publicidad

Publicidad

ver también A falta de los clubes: Los 11 chilenos que estarán en octavos de final en Libertadores

Eliminó a U de Chile con Botafogo y dirige a Fortaleza en la Libertadores: “Si me pongo a llorar que no juega Kuscevic…”

Para Renato Paiva, quien sufrió una derrota y celebró una victoria ante U de Chile en la Copa Libertadores, además de haber vencido al actual campeón de la Champions League con Botafogo en el Mundial de Clubes, la ausencia de Kuscevic es relevante.

Pero no se puede permanecer con eso. “Si no está Kuscevic, va a estar otro. Alanzinho entró e hizo una asistencia. No lloraré por ausencias, quiero un 11 competitivo. Tengo ahí a Claudio Baeza en Toluca y sé lo que es Vélez”, manifestó Paiva sobre el defensor central y su compatriota, volante del Fortín que el luso tuvo en el fútbol mexicano.

Publicidad

Publicidad

Así festejó Renato Paiva el triunfo de Botafogo ante PSG. Hoy dirige a Fortaleza en Brasil. (Stu Forster/Getty Images).

“Sé cómo son los equipos argentinos, pero también sé que dirijo un equipo brasileño. La rivalidad es muy grande, esperamos un partido muy parejo. Si yo me pongo a llorar que no juega Kuscevic me voy a distraer de mi trabajo. Y si no juega, debo encontrar alguien que lo sustituya bien. Es mi tarea”, sentenció Renato Paiva tras la consulta del periodista José Tomás Fernández.