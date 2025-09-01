Un Superclásico caliente se jugó este domingo en el estadio Monumental, donde Colo Colo cortó su mala racha y le ganó a Universidad de Chile por la Liga de Primera.

Los albos supieron ganar nuevamente ante su archirrival en Macul, gracias al 1-0 que decretó Vicente Pizarro a los 81 minutos tras un rebote que recogió en plena área.

La victoria la consiguió Colo Colo con su cuerpo técnico interino de Hugo González y Luis Pérez, quienes ahora le entregan el testimonio a Fernando Ortiz, el DT elegido por Blanco y Negro para reemplazar a Jorge Almirón.

Guarello cuestiona el arribo de Fernando Ortiz a Colo Colo

El arribo de Fernando Ortiz a Colo Colo sorprendió a muchos, porque es un entrenador desconocido, situación que analizó el periodista Juan Cristóbal Guarello.

El comentarista en La Hora de King Kong habló del nuevo estratega albo y cuestionó qué representante está atrás de la negociación.

“No lo voy a prejuzgar, porque no lo conozco en absoluto. Quiero saber quién es el representante que está detrás de este malabar, quiero saber quién está metido aquí, porque en México manda (Christian) Bragarnik”, dijo Guarello.

“Yo creo que operaron dos cosas acá. Parece que hizo una presentación muy buena y qué se yo. Y lo otro es que es barato, un tercio de lo que costaba Almirón y aceptó una cláusula de salida, que a final de año van a evaluar su rendimiento y si no les gusta lo echan”, agregó.

Fernando Ortiz llega a Colo Colo con mucho trabajo y la obligación de clasificar a los albos para un torneo internacional para 2026.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.