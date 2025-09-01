Un Superclásico caliente se jugó este domingo en el estadio Monumental, donde Colo Colo se sacó de encima el pésimo 2025 y le ganó a Universidad de Chile por la Liga de Primera.

El partido era parejo en Macul, hasta que en el minuto 31 fue expulsado el defensor azul Franco Calderón, lo que le dio más espacios a los albos que pudieron anotar el 1-0 final en los 81′ gracias a Vicente Pizarro.

El triunfo le sirve al Cacique para meterse en la pelea por un cupo a torneo internacional, y de paso, deja a su archirrival lejos del líder Coquimbo Unido, que le sacó 15 puntos de ventaja a la U.

Hijo de Hugo González se burla de la U en redes sociales

El entrenador de Colo Colo durante el Superclásico fue Hugo González, quien estuvo todo el partido dando instrucciones en el borde del terreno de juego.

El trabajo de interino de González junto a Luis Pérez llegó a su fin, porque Blanco y Negro contrato al argentino Fernando Ortiz, quien ahora se hará cargo del primer equipo albo.

Los entrenadores momentáneos de Colo Colo se van invictos, tras una victoria ante la U y el empate frente a Palestino. Tras el Superclásico el hijo de Hugo González aprovechó el momento para burlarse de los azules.

El mensaje del hijo de Hugo González.

Felipe González ocupó sus redes sociales para reírse de los seguidores del cuadro laico, porque trajo a colación el agua bendita que llevaron en la U al Monumental, lo que les sirvió de poco.

“Chao. Sigan haciendo tiempo y tirando agua bendita… Atte: el hijo del que se los ‘pitió'”, escribió Felipe González.

Ahora Colo Colo preparará el cierre de la temporada con más tranquilidad, luego de vencer a Universidad de Chile en el Superclásico.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.