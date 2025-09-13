Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán este domingo en un nuevo Superclásico, esta vez por la Supercopa de Chile 2025. El certamen, que originalmente estaba programado para disputarse en febrero, fue postergado en reiteradas ocasiones.

Mucho se dijo de la “violencia” como el principal problema de este partido y por la incapacidad de la ANFP y del Estado de garantizar un correcto control en los estadios, lo cierto es que los constantes problemas de comportamiento de las propias hinchadas tampoco han ayudado.

Tras varios meses de espera, finalmente llegó la fecha del esperado partido, sin embargo, la previa volvió a estar marcada por hechos lamentables que empañan el espectáculo. Durante este sábado se llevó a cabo el tradicional “arengazo” de los hinchas albos, momento donde se desató una violenta pelea entre barristas.

Trifulca en el “Arengazo” de Colo Colo previo a la Supercopa:

Las imágenes, difundidas por el medio 24 Horas Deportes a través de su cuenta de Instagram, muestran cómo un grupo de fanáticos de Colo Colo golpea con puños y patadas a otro hincha en uno de los sectores del recinto deportivo.

El incidente ocurrió a escasos metros de guardias de seguridad y de los propios jugadores, que a esa hora entrenaba y se preparaban para el Superclásico de este domingo.

Lamentable episodio que termina por reforzar las polémicas decisiones adoptadas por las autoridades para intentar contener la violencia. Ya para este partido, se determinó que solo podrían ingresar mayores de 55 años y personas vinculadas al fútbol joven, una medida que es ampliamente criticada por dejar fuera a familias y a gran parte de la hinchada que disfruta del fútbol de manera pacífica. El resultado es evidente, de casi 10 mil entradas disponibles, apenas se han vendido un poco más de 1.200.

La violencia en el fútbol chileno se ha vuelto un problema recurrente que impide vivir los clásicos con normalidad y que afecta directamente el nivel del espectáculo.