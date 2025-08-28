Un ex jugador de Colo Colo fue muy crítico con los terribles hechos de violencia registrados en el duelo de vuelta entre Independiente y la U de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Debido a esos acontecimientos, el partido quedó cancelado.

Y por estos días, la Conmebol se toma su tiempo para dar una determinación. Todavía recoge algunos antecedentes, aunque el proceso de recopilación terminó este miércoles 27 de agosto. Pero como los clubes pueden pedir una extensión, sigue abierto el plazo.

Pues bien, este volante ofensivo que devino en representante de jugadores habló con TNT Sports e hizo una polémica declaración. “Lo último que pasó acá en Avellaneda fue muy triste. La realidad es que la gente de la U ha sufrido mucho. Los hinchas genuinos que fueron a ver al club encontraron una película de terror”, describió Lucas Wilchez.

Parte de los incidentes en Avellaneda la noche de la barbarie en la Copa Sudamericana. (Fotobaires/Photosport).

“La pasó muy mal gente que no tenía nada que ver. Me pone muy triste ver las imágenes de hinchada de la U pasándola mal y sin haber tenido mucho que ver. Esto se inició por 20 personas que van a hacer lío. Lamentablemente por 20 o 40 pagan todos“, aseguró Wilchez en Todos Somos Técnicos.

Agregó que “los hinchas de Independiente también. Todo fue muy triste. Te soy sincero, lo he hablado también: tendría que haber una sanción que marque un precedente para los dos equipos”. Queda claro lo que eso significa, aunque el trasandino se aseguró de dejarlo bien evidenciado.

Lucas Wilchez, este ex jugador de Colo Colo que hoy es representante de futbolistas, pretende que tanto la U de Chile como Independiente de Avellaneda queden descalificados de la Copa Sudamericana. “Y te aseguro que pensarán dos veces después en ir a hacer lío”, dijo Peter Veneno.

Lucas Wilchez en acción ante Universidad de Chile en su época de jugador de Colo Colo. (MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT).

“Una opinión personal: me gustaría primero que metan presos a todos los que hicieron daño. Y después que los dejen a los dos afuera. Creo que eso va a marcar un precedente”, expuso Wilchez, que no tiene en sus planes ver al Rojo y los azules en la fase siguiente.

Así las cosas, Alianza Lima de Perú quedaría sin rival en la ronda de los ocho mejores de la Copa Sudamericana. Pero todavía no hay una definición respecto del tema. El cuadro adiestrado por Néstor Raúl Gorosito aún espera para conocer a su contendor…