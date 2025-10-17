Luego de una larga ausencia que se extendió por 109 días, a raíz de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, el volante chileno Erick Pulgar volvió a las canchas con la camiseta de Flamengo, donde jugó la última media hora en el triunfo por 3-0 ante Botafogo.

El regreso del antofagastino llega en un momento preciso para los cariocas, pues están en plena pelea por el título del Brasileirao, donde este domingo jugarán una auténtica final ante Palmeiras, actual líder del certamen con tres puntos de ventaja.

Con miras a este relevante encuentro, se le consultó en Brasil a Filipe Luís, actual entrenador del Flamengo, si es que el regreso de Pulgar le abre una oportunidad para que vuelva a ser titular. Aunque no reveló si ocurrirá aquello, sí elogió el nivel en el que el chileno regresó.

ver también Más de 100 días después: Erick Pulgar vuelve a las canchas con Flamengo y lo miran en Chile

Técnico de Flamengo se rinde a los pies de Erick Pulgar

Lo primero que dijo el estratega sobre el nacional fue que “él es un pilar para nuestro equipo. Es un líder dentro y fuera de la cancha. Según mi opinión es un jugador clave, sobre todo, por su comprensión del juego en todas las fases y su capacidad para ocupar espacios”.

“Erick (Pulgar) es un mediocampista muy diferente, uno al que echamos mucho de menos en su ausencia. Cada partido que jugamos sin él estuvo dedicado a esos jugadores que no estaban en la cancha. Estamos muy contentos de tenerlo de vuelta”, agregó el técnico del Flamengo.

Sobre si será titular el chileno ante Palmeiras, Filipe Luís respondió que “todo depende mucho del estado de forma de los jugadores, del plan de juego y de lo que yo considere mejor para el equipo. Habrá momentos en que juegue un jugador, otro, o que jueguen todos juntos. Así es como lo hago. Y no sólo lo digo por él”.

Publicidad

Publicidad

Los números del chileno durante 2025

Gracias a su ingreso en la última jornada, Erick Pulgar registra actualmente en Flamengo un total de 2.023 minutos durante 27 encuentros entre torneos locales e internacionales, donde anotó un gol y recibió ocho tarjetas amarillas. Además, ganó el Campeonato Carioca y la Supercopa de Brasil.

¿Cuándo vuelve a jugar?

El “Mengão” será local este domingo 19 de octubre en el Estadio Maracaná en Rio de Janeiro, cuando reciban al Palmeiras en el duelo más atrapante de la jornada 29 del fútbol brasileño, a partir de las 16:00 horas.

Publicidad