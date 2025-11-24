Boca Juniors lleva una buena temporada en el campeonato local, pero esas actuaciones no se extendieron al ámbito internacional donde el cuadro xeneize no clasificó a Copa Libertadores, quedando eliminado en la Fase 2 del torneo.

Por este motivo, el cuadro de Juan Román Riquelme buscará reforzarse con todo para enfrentar el 2026 y aunque ya han suenan nombres como Paulo Dybala para llegar a la Bombonera, ahora se suma uno más que, de concretarse, revolucionaría la liga argentina.

El fichaje de lujo que está en la mira de Boca Juniors

Según reveló el periodista especialista en el mercado de pases Ekrem Konur, el presidente de Boca tendría toda la intención de sumar a Marco Verratti para el 2026.

El jugador compartió escuadra con Lionel Messi en el Paris Saint Germain y goza de una exitosa trayectoria en Europa, por lo que buscarían su llegada.

“Marco Verratti está considerando abandonar Qatar. Boca Juniors presiona para traer al mediocampista italiano, y Riquelme destaca la presencia de sus excompañeros del PSG en el club”.

El jugador italiano podría vivir su primera experiencia en Sudamérica/Getty Images)

El jugador italiano milita actualmente en el Al Duhail de Qatar y tiene contrato vigente hasta junio, pero según revelan el mediocampista podría mirar con buenos ojos el reencuentro con sus excompañeros del PSG, Edinson Cavani, Leandro Paredes y Ander Herrera.

La carrera de Marco Verratti

El centrocampista de 31 años comenzó su carrera en Delfino Pescara, para luego dar el salto al PSG el 2012, quedándose en el club durante 11 temporadas. El 2023 llegó al Al Arabi S.C. de Catar, donde tiene contrato hasta el 2026.