El Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez la pasa mal en La Liga de España, porque este sábado sumó su tercera derrota en línea en el certamen doméstico.

El cuadro andaluz es incapaz de levantar cabeza y aquello lo aprovechó Atlético Madrid, que se impuso por un categórico 3-0 en duelo válido por la undécima jornada del certamen ibérico.

Tras el partido habló el entrenador de los sevillanos, el argentino Matías Almeyda, quien dejó en claro su frustración y avisó que tendrá una charla en la semana con sus jugadores.

El enojo de Almeyda por el momento de Sevilla

Matías Almeyda analizó el encuentro, donde no jugó el lesionado Alexis Sánchez y participó los 90 minutos Gabriel Suazo.

“Esto es partido tras partido, y mejorar. Y no estoy para un mensajes ahora. El mensaje es trabajo y el mensaje es corregir. El mensaje es no cometer tantos errores. Con los futbolistas hablaré en la semana y nada más“, dijo el Pelado.

“Los errores cuando son colectivos es preocupante. Cuando son individuales es corregible, si el receptor está abierto puede mejorar. El fútbol se maneja con detalles. Dentro del área es complicado tirarse a los pies, ya se sabe. Lo puedes entrenar, lo puedes hablar… Define partidos. ¿Qué puedes decir? Nada, seguir mejorando y mostrando”, explicó.

Por último, comentó sobre el polémico penal con el que abrió la cuenta Atlético Madrid en la segunda mitad.

“Ya está cobrado, ya está hecho el gol. En la semana hablaban de que éramos el equipo que habíamos hecho más penales y que más amarillas le habían sacado. Y me prometí a mí mismo no hablar de los arbitrajes y de los fallos. Trato de no hacerlo, pero a la vez me pregunto si es un error, porque por ahí piensan que me da lo mismo. Si fue penal está bien que lo haya cobrado. Y que se revise. Hay un VAR. Se están implementando unas tarjetas azules para hacer un reclamo desde el banco. Pero no perdimos por el penal. El análisis es otro”, cerró.

