Extrañan a Alexis Sánchez: Sevilla protagoniza un feo papelón con Gabriel Suazo en La Liga

Cuando un equipo entra en un espiral de malos resultados es complicado que salga de esa situación. Justamente eso es por lo que atraviesa el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que no para de perder en La Liga de España.

El cuadro andaluz tuvo una dura visita a Atlético Madrid y le fue pésimo en la capital española, donde cayó por un categórico 3-0 en duelo válido por la fecha 11°.

Los sevillanos no contaron con el lesionado Alexis, mientras que Suazo jugó todo el partido y sufrió con la velocidad de Giuliano Simeone por su carril.

Goleada de Atlético de Madrid a Sevilla

Al contrario del equipo de Matías Almeyda, el de Diego Simeone está por la buena senda y acumula tres triunfos de manera consecutiva en la Liga.

Los Colchoneros se impusieron en casa gracias a los goles de Julián Álvarez (64′), Thiago Almada (77′) y Antoine Griezmann (90′).

Atlético Madrid goleó a Sevilla. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Con la victoria, Atlético Madrid queda en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 22 puntos, mientras que Sevilla cae al undécimo escalón con apenas 13 unidades.

La tabla de posiciones de La Liga de España