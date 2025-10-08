Paulo Díaz para por tensos momentos en River Plate, donde perdió la titularidad y el respaldo del DT, lo que se suma al duro presente que atraviesan los ‘Millonarios’. Por lo mismo, recientemente se elevaron rumores sobre su salida y ahora se revelaron nuevos detalles.

Hace algunos días, Hernán Castillo de Pasión Monumental comentó que el jugador tendría en la mira su salida. “Busca irse de River. El defensor cree que ya no es indispensable para Gallardo“, señaló.

Este duro panorama se suma a las críticas que ha recibido el equipo desde su eliminación contra el Palmeiras en cuartos de final de Copa Libertadores y su desempeño en el campeonato nacional, donde marchan en la cuarta posición del grupo B.

El contrato que haría que Paulo Díaz deje River Plate

Según revela Olé, el defensa de la Selección Chilena tiene contrato hasta finales del 2027, pero está abierto a escuchar ofertas.

“Desde su entorno ya dejaron correr en las últimas horas la versión de que en enero volvería a llegar una oferta desde Medio Oriente por el 70% de la ficha que posee River y una propuesta contractual de dos años más uno de renovación automática”.

Paulo Díaz estaría cerca de dejar River Plate/Getty Images)

El jugador chileno jugó en Al-Ahli F. C. de la liga Saudi durante el 2018, por lo que un regreso a esa competición no sería tan lejano. “Existe la posibilidad de que juegue en Arabia Saudita. Siempre tuvo sondeos, me consta que hasta fin de año no va a tomar una decisión. En diciembre va a terminar decidiendo qué va a hacer”, comentó Renzo Pantic.