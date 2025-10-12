Este zaguero central tuvo un paso por Chile y este domingo 12 de octubre, vio la oportunidad de terminar como héroe en un clásico en la máxima categoría de Argentina. Pero ese sueño se truncó en segundos. Finalmente fue una jugada que terminó con la pelota muy lejos del arco.

Y precisamente eso le hizo perder los estribos al defensor paraguayo Iván Villalba, quien creía estar mejor posicionado que su compañero Juan Barbieri para cabecear ese tiro libre ofensivo. Corrían 40 minutos del segundo tiempo: Independiente Rivadavia de Mendoza igualaba sin goles ante Godoy Cruz en su casa.

El centro del colombiano Sebastián Villa finalmente lo impactó el delantero Barbieri, quien se llevó un tremendo reproche de Villalba por ese fallido testazo. “Se quedan discutiendo los jugadores. Se la sacó del buche como se dice”, describieron en ESPN.

Los insultos de Villalba para Barbieri en el clásico mendocino. (Captura ESPN).

Para colmo, el partido terminó empatado sin goles y el cuadro local sufrió las expulsiones de Tomás Bottari en los 50′ y de Villa en los 90’+7. Un empate que supo a derrota por esta clarísima ocasión que se deglutió el atacante de 29 años, quien había reemplazado a Ezequiel Bonifacio.

Iván Villalba no fue el único jugador que pasó por Chile y estuvo en el clásico mendocino en la máxima categoría de Argentina. También jugó el zaguero argentino Sheyko Studer, quien tuvo un paso por Everton de Viña del Mar, aunque no llegó a debutar.

Y otro fue el chileno Bastián Yáñez, el ex Unión Española, quien ingresó en los últimos minutos del encuentro. Literalmente el zurdo saltó al campo de juego en el tiempo agregado. Pero el que se llevó más miradas fue el paraguayo Iván Villalba, quien dejó un recuerdo en Cobresal.

Iván Villalba lucha una pelota contra Gabriel Suazo. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Villalba pasó por los Mineros en la temporada 2022. Disputó 24 partidos con la camiseta albinaranja: 22 fueron por el Campeonato Nacional que ganó Colo Colo bajo la batuta de Gustavo Quinteros. También jugó un par de encuentros en la Copa Chile. Anotó un gol. Fue a Curicó Unido. Y seguramente no terminó para nada feliz tras este empate 0-0 entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Godoy Cruz.