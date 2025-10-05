Iván Morales no lo pasa bien en Argentina, ya que su equipo Sarmiento sufrió una nueva derrota y él fue el gran villano al perder un penal que pudo haber cambiado la historia.

Desde su salida de Colo Colo en el 2021, a Morales le ha costado bastante encontrar regularidad futbolística y sobre todo, visitar las redes rivales de manera frecuente. Si bien en Argentina ha tenido más continuidad, sus números no son del todo buenos.

Hasta el relator criticó a Morales

En una nueva jornada del fútbol argentino, Sarmiento de Junín recibió a Gimnasia de La Plata. El Verde quería dejar los 3 puntos en casa, hecho que finalmente no pudieron lograr. Iván Morales tuvo la oportunidad de cambiar la historia, pero no pudo hacerlo.

El Lobo abrió el marcador en los descuentos del primer tiempo, gracias a una anotación desde los 12 pasos de Luis Torres. En el complemento, el Verde tuvo su propia oportunidad de igualar el marcador. Morales fue derribado en el área rival y el árbitro no dudó en sancionar penal.

El propio Iván Morales asumió la responsabilidad y tomó el balón para ejecutar la pena máxima. Sin embargo, pateó de muy mala manera y el arquero de Gimnasia, Nelson Insfrán, contuvo el débil remate del chileno y mantuvo la ventaja para el Lobo de La Plata.

“Astuto había estado Iván Morales para generar la falta, desde el punto del penal estuvo muy displicente, pero no hay que quitarle mérito de ninguna manera a Insfrán, que no comió amague alguno. Eligió y abajo, contra el palo de la mano izquierda. Un disparo que no venía con gran potencia, pero que iba esquinado”, relató “Beto” Rudoni de Keops FM.

Sarmiento terminó perdiendo por 1-0 y quedó en el 9° lugar del Grupo B de la Liga de Argentina con 12 puntos. Desde su llegada al club en el 2024, Iván Morales ha jugado 55 partidos y solo ha anotado 5 goles. En la temporada actual lleva 2 tantos en 25 encuentros.